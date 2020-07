Herdan: "ThermeNatur Bad Rodach ist Leuchtturm und Wirtschaftsfaktor"

"Die ThermeNatur Bad Rodach als einziges Kurbad in der Region Coburg ist bedeutender Leuchtturm für Beherberger, Gastronomen und andere Leistungsanbieter in unserer Tourismusregion Coburg-Rennsteig und damit auch herausragender Wirtschaftsfaktor. Darüber hinaus leistet die Einrichtung einen wichtigen Beitrag, um die Lebensqualität der Region spürbar zu steigern und für Arbeitgeber sowie Fachkräfte ein interessanter Standort zu sein." Mit diesen Worten kommentiert der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Coburg, Friedrich Herdan, in einer Mitteilung die Berichterstattung in den Coburger Lokalmedien vom 22. Juli 2020.

Seit Ende 2015 wurden in der Therme verschiedene Umstrukturierungsmaßnahmen umgesetzt, die Angebote verbessert und höhere Kundenzufriedenheit erreicht. Der Bereich Gesundheitsmanagement und die damit verbundene Gesundheitsvorsorge haben seitdem deutlich höheren Stellenwert, die Kursangebote wurden explizit für Unternehmen ausgerichtet.

Weitere Angebote richten sich an Kongress- und Tagungsgäste, um auch dieses bislang ungenutzte Potenzial zu erschließen. In regelmäßigen Zusammenkünften mit Vertretern von Hotels und Restaurants werden Möglichkeiten identifiziert, um Leistungen der Therme in deren Pauschalen einzubinden.

Zu einem bedeutenden Tourismussegment mit positiven Effekten für die Region hat sich der Wohnmobiltourismus entwickelt: Durch persönliche Betreuung und umfassenden Service wurde auf dem Stellplatz unterhalb der Therme die Zahl der Übernachtungen deutlich gesteigert. Dazu sind in der Therme 120 Mitarbeiter sowie zwei Auszubildende beschäftigt. Die Ausbildung des eigenen Nachwuchses ist den Geschäftsführern Lutz Lange und Stine Michel ein wichtiges Anliegen.

"Seit der Neuausrichtung hat sich die ThermeNatur ausgesprochen positiv entwickelt", betont Herdan in der Mitteilung der IHK. Nach der amtlichen Auswertung des Bayerisches Landesamts für Statistik von 2019 gab es in Stadt und Landkreis Coburg 457 820 Übernachtungen, 46 Prozent davon entfielen allein auf Bad Rodach mit einer überdurchschnittlichen Verweildauer im Vergleich zur Region von 7,1 Nächten. Die ThermeNatur zählte 217 000 Besucher, von deren Aufenthalt auch Einzelhandel, Kulturtourismus und Gastronomie in der Region profitieren. Bei einer Gästebefragung des Tourismusvereins Coburg.Rennsteig im Jahr 2019 wurde als "Top-Ausflugsziel in der Region" die ThermeNatur auf Platz 2 nach der Veste Coburg und vor Schloss Ehrenburg auf Platz 3 genannt. "Zahlen, Fakten und Umfrageergebnisse dokumentieren eindeutig Wichtigkeit und Wertigkeit der ThermeNatur für die Region Coburg als touristische Destination sowie als Ankerpunkt mit überregionaler Strahlkraft für Wellness und Gesundheit", erklärt Herdan.

Aus seiner Zeit als Coburger Stadtrat wisse er, dass das Kommunalparlament in Teilen sich mit Unterstützung der Therme in Bad Rodach schwertue, jedoch: "Bei allen Forderungen, die man aus Coburg an Bad Rodach stellt und die für die positive Entwicklung des Kurbades sicherlich auch zuträglich sind, ist aber auch eine - angemessene - pekuniäre Förderung der Therme als Ausdruck weitsichtigen und strategischen Denkens die richtige Entscheidung des Coburger Stadtrates, denn die Weiterentwicklung des touristischen Leuchtturms Bad Rodach steht durchaus in dessen ureigenstem Interesse." red