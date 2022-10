Am Sonntag, 9. Oktober, findet der traditionelle Herbstmarkt in der Marktgemeinde statt. Nicht nur zahlreiche Händler haben sich angemeldet, auch die Geschäfte haben geöffnet. Die Marktstände befinden sich in der Schweinfurter Straße, am Marktplatz und in der Hammelburger Straße. Damit die Besucher zwischen den Ständen und in den Geschäften bummeln können, ist der Verkehr im Altort gesperrt. Parallel dürfen die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr öffnen. Auch die Gastronomie wartet mit allerlei Köstlichkeiten auf. Die Marktbeschicker haben Accessoires für Heim und Garten, Bekleidung, Lederwaren, Tischdecken, Haushaltsartikel, Kosmetikprodukte, selbstgenähte Kinderkleidung, Uhren, Spielsachen, Süßigkeiten, Schmuck und vieles mehr im Angebot.

Weiterhin sind die "Helfer vor Ort" mit einem Infostand vertreten, der Feuerwehrverein mit seiner Bratwurstbude und der örtliche Karnevalsverein, die EU-KA-GE, organisiert Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus. Das Museum "Terra Triassica" öffnet ebenfalls.