In der Tischtennis-Landesliga der Herren fällt am Samstag für die TS Kronach der Startschuss. Um 18 Uhr gastiert Aufsteiger ASV Marktleuthen in der Turnerheim-Halle. Die Kronacher hatten sich viel für die neue Saison vorgenommen, doch gibt es einige Fragezeichen. Aufgrund von Einreisebeschränkungen muss die TSK auf ihre Nummer 2, den Bulgaren David Kostadinov, verzichten. Sehr wahrscheinlich fällt der erste Ergänzungsspieler Alexander Grube aus, so dass Sebastian Heim von der "Zweiten" (Bezirksklasse A) ran muss.

Trotzdem blickt Mannschaftsführer Michael Bittruf dem ersten Punktspiel optimistisch entgegen. Immerhin sind Spitzenspieler Ivan Proano Quimis und der schon öfter im ersten Paarkreuz erfolgreich wirkende Christoph Teille mit von der Partie. In der Mitte schlagen Andre Rauscher und Michael Bittruf auf, die bei Abbruch der vergangenen Saison eine positive Einzelbilanz verzeichneten. Im hinteren Paarkreuz ist neben Sebastian Heim noch Stammakteur Andreas Eichner im Einsatz.

Klassenerhalt hat Priorität

Wenngleich Bittruf mit seinem Team in der Tabelle vorne dabei sein will, steht doch zunächst der Ligaverbleib auf der Agenda ganz oben. "Nach den ersten vier Begegnungen einer sicherlich zu erwartenden wilden und nicht planbaren Serie besitzt der Blick auf den weiteren Verlauf schon mehr Aussagekraft", sagt Bittruf.

Die Gäste sind als Tabellenführer aus der Bezirksoberliga aufgestiegen. Mit Sys Radek hatten sie den besten (26:4 Einzel) und mit Jaroslav Kolmschlag (19:11) den viertbesten Ligaspieler in ihren Reihen. In der Mitte überzeugte Daniel Friess (20:8) und im hinteren Paarkreuz Frank Schwiesselmann (16:3). Als Doppel glänzte die Formation Sys/Kolmschlag (16:1).

"Auch wenn ich mein Team als Sieger erwarte, so müssen wir dennoch ganz höllisch aufpassen, um nicht eine böse Überraschung zu erleben", mahnt Bittruf. Ausdrücklich weist der Mannschaftsführer darauf hin, dass Zuschauer zugelassen und erwünscht sind.

Der TTC Alexanderhütte kam in dieser Saison als zweiter Vertreter aus dem Kreis Kronach in die Landesliga hinzu. Die Mannen um Klaus Knabner trugen bereits zwei Paarungen aus. Dabei bekamen sie die raue Luft der Landesliga ganz schön zu spüren (3:9 beim TTC Creußen, 2:10 bei der TSG Bamberg). Die erste kreisinterne Auseinandersetzung findet am 28. November bei der TSK gegen Alexanderhütte statt. hf