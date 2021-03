Urlaub vor der Haustüre: In den Haßbergen bis in den nördlichen Steigerwald gibt es von der mystischen Burg bis zum malerischen Fachwerkort vieles zu entdecken. Darauf weist das Team vom Haßberge Tourismus hin.

Dazu gibt es bei Haßberge Tourismus e.V. in Hofheim zahlreiche Broschüren rund um Ausflugstipps, schöne Wanderungen und abwechslungsreiche Radtouren . Im Tourbegleiter zum zertifizierten Burgen- und Schlösserwanderweg mit 22 Erlebnistouren finden Naturliebhaber alle Wanderrouten entlang an romantischen Schlössern, geschichtsumwobenen Burgen und historischen Fachwerkorte.

Wer die Haßberge lieber mit dem Rad erkundet, dem sei die Broschüre " Radtouren von den Haßbergen bis in den Steigerwald" empfohlen, in der über 725 Kilometer gut ausgeschilderte Radwege zusammengefasst sind. Mit der neu aufgelegten Faltkarte "Burgen erkunden und erleben" lassen sich die zahlreichen Burgen und Schlösser aus den Haßbergen erkunden.

Alle Informationsmaterialien können sich Interessenten kostenlos unter www.hassberge-tourismus.de/prospekte nach Hause bestellen oder in der Tourist-Info am Marktplatz 1 in Hofheim abholen. Aufgrund der aktuellen Situation befindet sich der Ausstellungsraum zum Stöbern im Glas-Anbau direkt neben dem Hauptgebäude. red