Während des Unwetters am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Strecke Hofheim–Haßfurt. Gegen 19 Uhr fuhren zwei Männern mit ihrem Opel-Kleintransporter auf der Staatsstraße 2275 von Rügheim kommend in Richtung Römershofen. Kurz nach einer Rechtskurve im Bereich der Abzweigung nach Junkersdorf verlor der 37-jährige Fahrer die Gewalt über den Opel Vivaro. Wie ein Beamter der Polizeiinspektion Haßfurt am Unfallort mitteilte, war das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Beifahrerseite gekippt. Das sei wohl passiert, weil der Fahrer bei dem Starkregen wohl zu schnell gefahren ist. Der 37-Jährige und sein 32-jähriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem Unfallauto befreien und blieben unverletzt.

Die Feuerwehren aus Rügheim und Hofheim sicherten unter der Einsatzleitung des Hofheimer Kommandanten Karlheinz Vollert die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und reinigten abschließend die Fahrbahn. Der total beschädigte Transporter, ein Fahrzeug eines Bauunternehmens aus dem Landkreis Schweinfurt, wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben 12 000 Euro. Für eineinhalb Stunden wurde der Verkehr durch die Feuerwehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. li