Die turnusmäßige Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Rentweinsdorf besuchten Bürgermeister Steffen Kropp und die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar . Dittmar berichtete von ihrer Arbeit und beantwortete aktuelle Fragen. Auch Kinder kamen bei der Versammlung zu Wort und berichteten von dem vergangenen Jahr mit Homeschooling und den Schwierigkeiten in der digitalen Welt des Schulsystems.

Die bisherige Vorsitzende Ulrike Trunk hatte bereits vor der Versammlung angekündigt, nach 18 Jahren an der Spitze des Ortsverbandes nicht erneut als Vorsitzende kandidieren zu wollen. Sie bedankte sich bei allen Anwesenden für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren, besonders bei Hans-Dieter Lohm für seine 35 Jahre Arbeit als Kassier. Bei den Vorstandsneuwahlen wählten die Anwesenden Matthias Waltes zum neuen Vorsitzenden . Stellvertretender Vorsitzender wurde Steffen Kropp . Schatzmeister ist Matthias Bär. Die neue Schriftführerin ist Carolin Waltes. Zu Beisitzern im Vorstand wurden Thomas Werner und Ulrike Trunk gewählt. Delegierte sind Steffen Kropp und Matthias Waltes. Revisoren sind Sibille Haseloff und Manuela Lohm. red