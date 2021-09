Das Umweltbildungszentrum in Oberschleichach weist auf folgende Veranstaltung hin: Die Vielfalt auf dem Bio-Rinderzuchthof Reich in der Leitenstraße 14 in Breitbrunn zeigt Jürgen Reich am Sonntag, 3. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr im Rahmen der Bio-Erlebnistage und des Tages der Regionen. Zu sehen gibt es Fränkisches Gelbvieh, Coburger Fuchsschafe, Edelziegen, Mangalica-Schweine und vieles Spannende mehr. Eine ist Anmeldung erforderlich und sollte erfolgen unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter 09529/92220. red