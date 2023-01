Die Kulturabteilung des Sport- und Kulturvereins Ebern , bringt seit zwölf Jahren sechs Bands in sechs Kneipen nach Ebern , mit verschiedenen Musikrichtungen und belebt in dieser Zeit die Altstadt, wo Besucher von Kneipe zu Kneipe ziehen. „Das Konzept ging auf und wurde zu einem Erfolgsmodell, immer mit 500 bis 600 Gästen, die sich in der Altstadt bewegten“, sagte Jürgen Hennemann . Hauptorganisator Walter Ullrich, obendrein Vorsitzender des Kulturrings in der Stadt, kümmert sich in all den Jahren um die Musiknacht, ein erfolgreiches Event in Ebern .

Andrea Meister, Simone Bastian und Ants Lohmus trugen sich stellvertretend für alle Verantwortlichen in das Gästebuch der Stadt Ebern ein. hw