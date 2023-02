Er steht schon in den Startlöchern: Am Faschingssonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr werden sich zum 58. Mal wieder über 60 Gruppen mit vielen Motivwagen sowie Musikkapellen beim Sander Faschingszug durch die Ortschaft schlängeln. Rund zwei Stunden wird es dauern, bis alle Aktiven die Straßen der Winzer- und Korbmachergemeinde passiert haben. Der farbenprächtige Zug verläuft in der Faschingshochburg des Landkreises von der Knetzgauer Straße kommend, durch die Hauptstraße, Sandgasse, Zeiler Straße, Kirchplatz und Maingasse bis zum Parkplatz am Altmain, wo das große Finale stattfinden wird. Dort gibt es auch dieses Jahr wieder ein riesiges Doppel-Festzelt mit einer 65 Meter langen Bar und fetziger Faschings- und Discomusik. Die Gastronomie ist mit Ausschankwägen und Essensständen entlang der zwei Kilometer langen Zugstrecke vertreten.

Das Faschingskomitee bittet die Gäste, frühzeitig anzureisen. Zwischen 12 und 19 Uhr ist der Ortskern für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch die Zufahrt zum Campingplatz ist dann nicht möglich, da diese Straße als Rettungsweg dient. In den Straßen des Zugverlaufs und am Altmain-Parkplatz gilt ein generelles Parkverbot. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Aus Sicherheitsgründen bittet das Sander Faschingskomitee als Veranstalter, auf Rucksäcke und größere Taschen zu verzichten, da diese einzeln kontrolliert werden müssen. Besucher, die Masken und Kostüme tragen, die die Grenzen des „guten Geschmacks“ überschreiten, werden nicht zugelassen. Besucher mit Gesichtsmasken werden an den Eingängen vom Sicherheitsdienst überprüft. Das Mitbringen von Alkohol, Flaschen und Wurfgegenständen ist nicht gestattet. chl