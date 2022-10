50 Jahre bei derselben Firma – das muss einer erstmal schaffen! Michael Bezdeke aus Ebern ist so einer. Dafür wurde er jetzt bei einer Feierstunde in München durch Staatsministerin Ulrike Scharf ausgezeichnet. Seit einem halben Jahrhundert ist der Unterpreppacher bei Eberns größtem Arbeitgeber beschäftigt – wobei es sich genau genommen nicht um Treue zur selben Firma handelt.Denn nicht Bezdeka, aber der Arbeitgeber-konzern hat mehrfach gewechselt. Der heutige Teamleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement bei Valeo ( FTE automotive ) hatte 1972 bei der Firma Kugelfischer eine Lehre zum Maschinenschlosser begonnen, wurde später Feinbohrer in der Bremsenfertigung und – nach einer Auszeichnung als Deutschlandsieger in einem Ideenwettbewerb – Teamleiter im Ideenmanagement seiner Firma. Seit Juni 2018 übernimmt er als Inklusionsbeauftragter laut Scharf „eines der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunftsthemen: das Gewinnen von Menschen mit Behinderung für unsere Unternehmen“. Die Arbeitsministerin lobte Bezdekas Organisationstalent und seine Stärke, Themen voranzubringen und Kolleginnen und Kollegen zu motivieren. eki