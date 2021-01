Günther geiling

Welche einheimische Frucht kann schon von sich behaupten, ihr sei ein Lied gewidmet worden? Die Hagebutte darf das, denn Hoffmann von Fallersleben besingt sie in seinem berühmten Kinderlied: "Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um!" Und sogar in den Wintermonaten leuchten die kleinen orange-roten Hagebutten und bilden einen Farbklecks in der oft grauen Herbst- und Winterlandschaft. Etwa auf den Höhen der Haßberge zwischen Haßfurt und Ebern.

Aus Persien

Die Hagebutte gilt als gesunde Winterfrucht, die es in sich hat. Ihren Namen bekam die aus Persien stammende Hagebutte von den mittelhochdeutschen Wörtern "Hag", was so viel wie dichtes Gebüsch bedeutet, und von "Butte", dem Gefäß, in dem die Samen sitzen. Im Volksmund heißt sie auch "Hiffe".

Nur wenige Wildrosensorten behalten ihre Früchte so lange wie die Wildrose oder Hundsrose, deren Früchte die Hagebutten sind. Sie erfreuen noch mitten im Winter bei Schnee und Eis und ist auch für hungrige Vögel ein Leckerbissen.

Schutz vor Erkältungen

Schon seit Jahrtausenden ist die Hagebutte interessant für die Menschen, denn schon die alten Griechen sollen sie als Schönheitsmittel geschätzt haben. In der Pflanzenheilkunde des Mittelalters hatte sie zum Schutz vor Erkältungen, bei Magen- und Darmleiden, Nieren- und Blasenerkrankungen ihren festen Platz.

Die Naturmedizin bezeichnet sie als echte Vitaminbombe, denn sie steckt voller Vitamin C, ist aber auch reich an Vitaminen A, B, E, Mineralstoffen sowie dem roten Pflanzenfarbstoff Lykopin. Das enthaltene Galaktolipid gilt als entzündungshemmend und als Allrounder bei Gicht, Arthrose und Gelenkschmerzen. Klassisch und unkompliziert ist die Hagebutte in der Verwendung als Tee. Schmackhaft sind die leckeren Gelees, und das ebenfalls aus den Kernen gewonnene Öl soll eine kosmetische Wirkung haben.

Die Hagebutte ist somit wirklich eine Vielkönner-Frucht und ein Tausendsassa unter den wild wachsenden Rosenarten, könnte man zusammenfassend sagen.