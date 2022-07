Mit dem Kissinger Sommer 2022 ist auch das neue Projekt "Gesund mit Musik" erfolgreich zu Ende gegangen, mit dem das analoge Konzerterlebnis an acht Abenden auf digitale Weise zu den Menschen gelangte, die selbst nicht oder nicht mehr ins Konzert kommen können. Das ungewöhnliche Musikvermittlungsprojekt war auch ein Einstiegsangebot für neue Zielgruppen, die sich sonst vielleicht nicht vor einem Livestream mit klassischer Musik versammelt hätten.

Um diese Menschen zu erreichen, waren Kliniken, Seniorenstifte und Gesundheitseinrichtungen eingeladen, die Konzertübertragungen aus Bad Kissingen vor Ort zu präsentieren und für ihre jeweiligen Patienten, Bewohnerinnen und Gäste in ein thematisch passendes Rahmenprogramm einzubetten.

In ganz Deutschland

Dafür konnten Institutionen im ganzen Bundesgebiet gewonnen werden - vom Seniorenzentrum Itzehoe im Norden über Universitätskliniken in Münster, Essen, Göttingen und Freiburg, das Pflege- und Förderzentrum St. Anna in Hessen bis zum Benedictus-Krankenhaus in Tutzing im Süden. Die Bandbreite der Rahmenprogramme, die das digitale Konzerterlebnis vor Ort auf analoge Weise ergänzten, war so kreativ wie vielseitig: Eine Hamburger sozialpsychiatrische Begegnungsstätte lud ihre Klienten zum Austausch über die eigene Musikbiographie ein, der schließlich in eine Ausstellung münden soll. Das Evangelische Krankenhaus Mülheim bot ein pianistisches Vor-Ort-Programm mit Werken von Johannes Brahms, bevor dessen Zweites Klavierkonzert dann aus Bad Kissingen erklang. Das Hospital zum Heiligen Geist aus Hamburg umrahmte den zweiten Abend mit den Wiener Symphonikern kulturell-kulinarisch mit Walzer- Darbietungen und einem österreichischen Buffet, ließ einen Klassikradio-Moderator durch den Abend führen und eine Schauspielerin auftreten.

Gemeinsames Musizieren

Die Lebenshilfe in Kusel legte ihre "Gesund mit Musik"-Veranstaltung inklusiv an, lud im Vorfeld der Übertragung Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen zum gemeinsamen Musizieren ein und wird, inspiriert durch diese Veranstaltung, künftig der Musikausübung einen stärkeren Platz in ihrer Arbeit einräumen. Die Heiligenfeld Kliniken banden gleich vier ihrer Standorte in Bayern und Berlin und mehrere Konzertübertragungen in das Projekt mit ein und boten ihren Gästen ein umfangreiches Rahmenprogramm mit kulinarischer Begleitung, Quiz und Rätseln, Meditationen, Lesungen, Vorträgen sowie Tanzen und Singen an. Auch zwei wissenschaftliche Onlinevorträge mit Experten zum Thema Musik und Gesundheit wurden ebenfalls in Zusammenarbeit mit den Heiligenfeld Klinken angeboten.

Der Kissinger Sommer übertrug zwischen 24. Juni und 17. Juli acht Orchesterhighlights aus seinem Festivalprogramm: Jeweils zwei Abende mit den Bamberger Philharmonikern und den Wiener Symphonikern, zudem Konzerte mit dem WDR Sinfonieorchester, dem Franz Liszt Kammerorchester, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, der Tschechischen Philharmonie und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Filmeinspieler erlaubten es während der Konzertpausen, die Kuranlagen zu erkunden und in Interviews und Statements mehr über das Projekt und das Festival zu erfahren. Die Übertragungen aus Bad Kissingen wurden auf der Projektwebsite gesund-mit-musik.de und kissingersommer.de als Livestream präsentiert. Ausgewählte Konzerte stehen auch nachträglich noch als Video-On-Demand zum Ansehen bereit. Über 12.000 Abrufe zeugen vom großen Interesse des nationalen und internationalen Publikums, heißt es in der Pressemitteilung des Kissinger Sommers. red