Gesundheitswandern kombiniert Wandern mit ausgewählten Übungen, die fit machen.Wanderleiter Norbert Grundhöfer führt ab Montag, 21. September, eine Wandergruppe auf Wegen rund um Küps und an der Rodach entlang. Zwischendurch werden an schönen Plätzen in der Natur gemeinsam Übungen gemacht, die die Koordination, Kraft und Ausdauer verbessern sowie für Entspannung sorgen. Beim Gesundheitswandern trainieren die Teilnehmer ihre Ausdauer, lernen die sichere Bewegung in Wald und Feld und lassen den Alltag hinter sich. Der Gesundheitswanderführer gibt Tipps für mehr Bewegung im täglichen Leben. Gesundheitswandern wurde für Menschen entwickelt, die sich wenig bewegen. Aber es richtet sich auch an alle Menschen, die körperlich fit bleiben oder werden wollen und die Natur der Sporthalle vorziehen. Eine Gesundheitswanderung dauert 90 Minuten und ist ungefähr vier Kilometer lang. Der Kurs umfasst acht Nachmittage und findet jeweils von 15 bis 16.30 Uhr im Reiterhof Tannleite in Küps statt. Die Anmeldung hierzu nimmt die VHS Kronach telefonisch unter 09261/6060-0 oder per Internet über www.vhs-kronach.de entgegen. red