Bislang unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des Mittwochs den Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Zapfendorf gesprengt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Polizeiangaben betraten offenbar zwei Personen die Bankfiliale in der Bahnhofstraße und sprengten, vermutlich unter Zuführung eines Gasgemisches, gegen 3.40 Uhr den dortigen Geldausgabeautomaten. Der Vorraum der Filiale sowie der Geldautomat wurden durch die Sprengung massiv beschädigt. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss in einem dunklen Kombi in Richtung Autobahn A 73.

Hoher Sachschaden

Trotz sofort eingeleiteter, umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbindung benachbarter Polizeidienststellen und mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, blieb die Fahndung bis Redaktionsschluss ergebnislos. Die Täter entkamen mit einem niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Der Schaden am Gebäude sowie am Automaten beläuft sich nach vorläufigen Erkenntnissen auf insgesamt etwa 30 000 Euro. Personen wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat unter Einbindung der Sprengstoffspezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalbeamten führten zudem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Einsatzort durch. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch oder bereits am Dienstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Umfeld der Bank oder in Zapfendorf gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen. red