Rund 40 000 Euro Sachschaden und zwei leicht Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den gestern gegen 11.20 Uhr eine Geisterfahrerin auf der A 73 bei Mirsdorf (Gemeinde Meeder) verursachte. Die 84-Jährige aus Altenburg, die mit ihrem kleinen Hund nach Coburg zum Tierarzt wollte, war an der Anschlussstelle Eisfeld-Süd aufgrund ihrer Ortsunkenntnis mit ihrem Kia in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Bei Mirsdorf streifte ein VW Passat, der mit hoher Geschwindigkeit von einem 32-Jährigen aus Lichtenfels gesteuert wurde und in dem ein 31-jähriger Beifahrer mitfuhr, mit der Fahrerseite den Kia und prallte dann gegen die Leitplanke, wo er zum Stehen kam. Der Autofahrer hatte in letzter Sekunde eine Frontalkollision verhindert.

Wie durch ein Wunder erlitten die beiden Fahrzeugführer nur leichtere Schnittverletzungen. Der Mitfahrer im VW Passat blieb sogar unverletzt. Aufgrund einer Augenreizung wurde der Passat-Fahrer durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Thüringer Augenklinikum gebracht. Die 84-Jährige Unfallverursacherin lehnte eine ärztliche Behandlung ab und fuhr mit ihrem Vierbeiner mit dem Taxi nach Hause. Gegen Sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Verkehrspolizei Coburg stellte zudem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ihren Führerschein sicher. Die beiden demolierten Unfallfahrzeuge wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. mst