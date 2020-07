Gegen Laternenmast gefahren

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 16.30 Uhr in Hausen gekommen, als ein Rentner an der Oberen Saline unterwegs war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr er mit seinem Fahrzeug aus gesundheitlichen Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn, den Gehsteig hoch und prallte gegen einen Laternenmast. Der Mann konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren Hausen und Bad Kissingen waren mit etwa 17 Einsatzkräften vor Ort. Diese sicherten die Unfallstelle während der Unfallaufnahme ab und kümmerten sich um die Verkehrsleitung. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden beträgt rund 5500 Euro. pol