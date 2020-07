Gefahr von Waldbrand

Die Hundstage machen sich mit hohen Tagestemperaturen, langer Sonnenscheindauer ohne einen Tropfen Niederschlag in Unterfranken breit. Aus diesem Grund ordnet die Regierung von Unterfranken für die Zeit von Freitag, 31. Juli, bis Sonntag, 2. August, die Luftbeobachtung als Maßnahme der vorbeugenden Waldbrandbekämpfung für den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken an. Auf Grund des schönen Wetters ist gerade in der aktuellen Ferien- und Urlaubszeit mit einer erhöhten Zahl von Ausflüglern in Wald und Flur zu rechnen, heißt es in der Mitteilung der Regierung weiter. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Die Luftbeobachtung findet in den Nachmittagsstunden statt. Die Luftbeobachter achten auch auf Borkenkäferbefall und den Verkehr. ruf