Geburtstagspicknick im Garten

Das eigentliche Geburtstagskind ist zwar - erschöpfungsbedingt - auf dem Bild "Geburtstagspicknick" gar nicht zu sehen, aber der Rest der Kinder freut sich auch so über die leckere Pizza im Garten der Familie Lang in Strössendorf. Und sie freuen sich auch, auf dem Bild der Woche der "Gartenfreuden" zu sein.

Gemeinschaftsaktion

"Gartenfreuden" ist eine gemeinsame Aktion der Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain und Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels, für die schöne Fotos aus Gärten im Landkreis Lichtenfels eingesandt werden können.

Geburtstagskind schon im Bett

Barbara Lang schreibt zu ihrem Foto: "Letzte Woche hatte mein Sohn Moritz seinen ersten Geburtstag. Während er schon total erschöpft im Bett lag und tief und fest geschlafen hat, haben seine Gäste fröhlich weitergefeiert. Zum Abendessen gab es Picknick im Garten mit Pizza. Elli, Mathilda, Henry und Otto lassen es sich auf dem Foto schmecken. Allerdings essen sie nicht alles selbst, sondern ,füttern‘ auch die Ameisen und beobachten gespannt, was diese mit der Pizza machen. Auffällig: Die Ameisen werden nur mit den eher unbeliebten Champignons gefüttert."

Aktionsschluss am 6. September

Weitere sehenswerte Bilder aus Gärten im Landkreis Lichtenfels gibt es auf der Homepage www.landespflege-lichtenfels.de. Wer selbst Gartenfreuden per Foto mitteilen möchte, kann sein Bild - ein Bild pro Woche und pro Teilnehmer - per E-Mail an gartenfreuden@landespflege-lichtenfels.de einsenden. Wer teilnehmen möchte, sollte sich allerdings sputen: Die Aktion läuft nur noch bis einschließlich 6. September. red