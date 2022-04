Zur Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins wurde das dreiköpfige Vorstandsteam mit Silke Kaufmann, Daniela Schmitt und Eberhard Neubert bei den Neuwahlen von den Mitgliedern bestätigt. Trotz Corona war der Verein so gut es ging aktiv und plant für 2022 neue Projekte.

"Wegen Corona konnten nicht viele Aktivitäten stattfinden. Und wenn, dann nur unter strengen Hygiene-Auflagen", bemerkte Daniela Schmitt zum Rechenschaftsbericht, der die letzten beiden Jahre umfasste. So gab es jeweils eine Begehung eines Permakulturgartens in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz und dem Permakulturverein Rhön-Saale. Im August wurden Kräuterbüschel gebunden und auf Spendenbasis verkauft. Der Erlös kommt der Finanzierung des Blumenschmucks in der Euerdorfer Pfarrkirche zugute.

"Unter erschwerten Bedingungen konnten wir die Krippe zum Weihnachtsfest aufstellen", erklärte Daniela Schmitt. Zu dieser Zeit durften nur zwei Haushalte gleichzeitig aktiv sein. Dank der Gemeinde wurde aber auch diese Herausforderung gestemmt, da der Aufbau von den Gemeindearbeitern übernommen wurde. Die Einrichtung des Häuschens samt Platzierung der fast lebensgroßen Figuren übernahm der Verein. Ein besonderer Dank ging an Robert Fell, Günter Jaksch und Reinhold Zirwick, die sich bereit erklärt hatten, Rosenstöcke, die die Marktgemeinde auf öffentlichen Plätzen verschönern, ganzjährig zu pflegen.

Wenige Einnahmen

Nur wenige Einnahmen konnte der Verein im Berichtszeitraum verbuchen, darunter fällt ein coronabedingter Zuschuss der Gemeinde. Trotz turnusmäßiger Auslagen kann der Verein auf ein ausgeglichenes Konto blicken. Die anstehende Satzungsänderung passierte einstimmig die Mitgliederversammlung. Diese war notwendig, weil das Finanzamt Nachbesserungen bezüglich der Gemeinnützigkeit des Vereins forderte.

Nachdem die anwesenden Mitglieder den Vorstand entlasteten, schlossen sich Neuwahlen an, die Markus Stockmann, Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landschaftspflege, leitete.

Es ergaben sich kaum Änderungen, so dass das Vorstandsteam in bewährter Weise weiterarbeiten kann. Dazu gehört neben den drei gleichberechtigten Vorsitzenden Daniela Schmitt, Eberhard Neubert und Silke Kaufmann, die gleichzeitig das Amt als Kassiererin innehat, die Schriftführerin Nicole Lippert. Als Beisitzer fungieren Anja Ferdin, Monika Stöhling, Christian Schmitt, Florian Probeck und Annett Heinig. Die Kasse wird von Hiltrud Meierl und Julitta Waloszek geprüft. Das Vorstandsteam würdigte die geleistete Arbeit von Harry Moritz, der viele Jahre als Kassenprüfer aktiv war und die von Sylvio Heinig, der als Beisitzer ausschied.

Zahlreiche Ehrungen schlossen sich an (siehe Kasten). Martin Günter, der für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde, erhielt einen besonderen Dank, da er auch lange Zeit als Beisitzer den Gartenbauverein aktiv unterstützte. Das Vorstandsteam gab auch einen Ausblick ins kommende Jahr: So sind neben den gewohnten Aktivitäten eine Pflanzentauschbörse geplant und die Anlage eines eigenen Permakulturgartens. Ob der Gartenbauverein heuer wieder einen Osterbrunnen trotz Corona gestaltet, so wie es sich ein Mitglied gewünscht hat, ist noch in der Diskussion. Alle Mitglieder erhielten ein großes Lob vom Vorstandsteam, weil die Versammlung unter den geltenden Hygiene-Richtlinien problemlos stattfinden konnte.