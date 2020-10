Ungebetenen Besuch bekam am Mittwochabend eine Tankstelle in der Hallstadter Straße. Kurz vor 20 Uhr kam ein etwa 20- bis 30-jähriger Mann in die Tankstelle und "begrüßte" dort zunächst Gäste mit übelsten Beleidigungen. Anschließend lief der Mann zu einem Kühlschrank, holte sich zwei alkoholische Getränkedosen heraus und entfernte sich ohne zu bezahlen in Richtung Innenstadt. Die Getränkedosen hatten einen Wert von knapp elf Euro. Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, beschmierte ein Unbekannter mutwillig die Toilettenanlage einer Gaststätte in der Kleberstraße mit Graffitis. Der dadurch entstandene Schaden wird von der Polizei mit etwa 1000 Euro beziffert. Ebenso wenig nachvollziehbar ist die Tat eines Unbekannten, der am Dienstag zwischen 15.30 und 20 Uhr an einem Wohnanwesen am Holzmarkt eine Fensterscheibe beschädigt hat. Der hier angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Vermutlich von einem Lkw-Fahrer wurde am Dienstag zwischen 11 und 14.30 Uhr in der Hohmannstraße ein Baumschutzbügel umgefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei in allen Fällen unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. pol