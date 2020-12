Es war zwar eine kleine, dafür aber sehr nette Aufmerksamkeit, die die Leser unserer Zeitung am vergangenen Samstag in aller Frühe erfreute. Neben ihrer Tageszeitung erhielten sie nämlich im Zusammenhang mit dem gestrigen Nikolaus-Tag auch ein Vollmilch-Schokoladen-Geschenk. Umgeben war diese Süßigkeit mit dem Motiv des heiligen Mannes mit weißem Bart und roter Mütze.

Diese charmante Geste wollte die aus Neufang stammende und in Nurn verheiratete Austrägerin Susanne Schuberth als Dank für das treue Beziehen und Lesen des Fränkischen Tags verstanden wissen. Allerdings wäre diese Gefälligkeit der Zeitungsfrau selbst zugestanden. Schließlich ist sie es, die bei jeder Witterung dafür sorgt, dass die Leser unserer Zeitung stets rechtzeitig früh in "baldiger Bälde" - um Karl Valentin zu zitieren - in den Besitz des Blattes gelangen.

Aber nicht nur zum Nikolaustag, sondern auch während des Jahres wartet an entsprechenden markanten Tagen Susanne Schuberth mit einem derartigen kleinen Präsent für die FT-Abonnenten auf. hf