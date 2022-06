Michael Holm, Peggy March und Graham Bonney sind am 4. September im Innenhof des Luitpoldbades in Bad Kissingen zu Gast. Das Konzert schließt die Bad Kissinger Festspiele im Innenhof des historischen Luitpoldbades ab. Karten für das Schlager-Konzert gibt es an der Tickethotline unter der Tel.: 06453/912470 und auf www.depro-konzerte.de, sowie in der Tourist-Information am Arkadenbau, Tel.: 0971/80 48 444, online unter www.badkissingen.de/events oder via E-Mail: kissingenticket@badkissingen.de. red Foto: Stephan Schuchardt