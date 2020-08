Freistaat gibt 1,36 Millionen Euro für Umgestaltung der Ortskerne

Eine gute Nachricht für die kommunalen Kassen: Die Region wird erneut bei Maßnahmen der Städtebauförderung finanziell berücksichtigt. Das geht aus einer Pressemitteilung des CSU-Landtagsabgeordneten Martin Mittag hervor. So betont Mittag: "Aus einem weiteren Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm für ,Lebendige Zentren 2020‘ werden über 1,36 Millionen Euro auch in unsere Region investiert. Genauer gesagt erhält die Stadt Coburg aus diesem Programm eine Förderung von 900 000 Euro für ihre Innenstadt. Der Stadtkernbereich in Neustadt bei Coburg erhält daraus 248 000 Euro und die Gemeinde Sonnefeld für ihren Ortskern 213 000 Euro an Förderung. Damit können in allen drei Kommunen entsprechende Maßnahmen mit einem Schwerpunkt zur Bewältigung der Herausforderungen durch Funktionsverluste, Gebäudeleerstände und abnehmende Nutzungsvielfalt entscheidend vorangetrieben werden."

Die Mitteilung hatte Mittag am Mittwoch von der bayerischen Bauministerin Kerstin Schreyer bekommen. Insgesamt stehen für 223 bayerische Städte und Gemeinden aus diesem Programm 79,1 Millionen Euro dieses Jahr zur Verfügung. red