Bad Windsheim vor 15 Stunden

Freilandmuseum im Märchenfilm

Aufwendig waren die Dreharbeiten für den Film "Der starke Hans", der im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim inszeniert wurde und erstmalig am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 14 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird.