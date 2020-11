Am Mittwoch jährte sich zum 60. Mal der von der UNO eingeführte Tag "Tag gegen Gewalt an Frauen". Dieser Tag geht zurück auf die Ermordung dreier Schwestern in der Dominikanischen Republik. Diese drei Frauen waren streitbare Demokratinnen gegen den damaligen Diktator Truijllo. Die Bamberger Gruppe des bundesweit aktiven Frauenverbands Courage veranstaltet anlässlich dieses Tages am Samstag, 28. November, von 11 bis 14 Uhr eine Kundgebung am Gabelmann. Zum Thema wollen sie die Proteste in Polen machen, aber auch die Altersarmut, die besonders die Frauen trifft. Am offenen Mikrofon sollen Frauen zu Wort kommen, sie wollen nicht zuletzt die Wiedererlangung ihrer Gemeinnützigkeit feiern, die ihnen aus antikommunistischen Gründen aberkannt worden war. Deswegen werden laut der Mitteilung gleichberechtigt neben den Frauen von Courage auch Mitglieder und Unterstützer der MLPD an der Aktion teilnehmen. red