"Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben - wer andere glücklich macht, wird glücklich", dieser Spruch von André Gide stand über dem Weihnachtsbrief, den die Vorstandsmitglieder des Ortsrings Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings Anfang Dezember an die Mitglieder des Frauenvereines verschickt hatten.

Coronabedingt hatte der Ortsring auch in diesem Jahr nicht zur traditionellen Adventsfeier einladen können, deren wichtigster Programmpunkt seit drei Jahrzehnten die Spendensammlung "Frauen helfen Frauen" ist.

Aber auch ohne Adventsfeier hatten sich zahlreiche Mitglieder und Freundinnen des Ortsrings an dieser Aktion beteiligt und Geld gespendet. So kam die stattliche Summe von mehr als 2400 Euro zusammen - ein großartiger Erfolg und ein Lichtblick für einige Frauen aus Bad Kissingen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und sich mit dieser unverhofften Zulage vielleicht etwas Besonderes leisten können - wie so manche Rentnerin oder alleinstehende Frau, die nur eine kleine Rente oder geringe Unterstützung bekommt.

"Diese Spendenbereitschaft hat uns total überwältigt", so die stellvertretende Vorsitzende Karin Reinshagen, "und es ist uns besonders wichtig zu betonen, dass alle Spenden eins zu eins bei den Empfängerinnen ankommen". Die Überbringerinnen würden oft wie "Weihnachtsengel" empfangen, schon alleine deshalb, weil ein überraschender Besuch bei den meist allein lebenden Frauen nicht an der Tagesordnung sei.

Auch nach dem vergangenen Jahr, das durch die Corona-Einschränkungen für viele Menschen entbehrungsreich war, seien die Vorstandsmitglieder des Bad Kissinger Frauenrings besonders dankbar, dass so viele Menschen trotz allem ihre Herzen für andere öffnen. red