Forchheimer Partnerstadt Rovereto besiegelt eine neue Partnerschaft

Die Forchheimer Partnerstadt Rovereto im italienischen Trentino hat mit der südpolnischen Stadt Zabrze (dt. Hindenburg) eine neue Partnerschaft geschlossen. Zu diesem Anlass waren auch Bürgermeister Udo Schönfelder (CSU) sowie Stadtrat und Partnerschaftsbeauftragter Reinhold Otzelberger (SPD) nach Rovereto gefahren, um die Grüße der Stadt Forchheim zu überbringen.

In einer feierlichen Zeremonie wurde im Rathaus von Rovereto die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. Bürgermeister Francesco Valduga verwies auf das europäische Fundament, welches in diesen Zeiten besonders wichtig sei. Bürgermeister Schönfelder verdeutlichte, dass eine Städtepartnerschaft vielfältige Begegnungen ermögliche. Zwischen Rovereto und Forchheim gebe es in den 31 Jahren bisheriger Partnerschaft große Erfolge beim Schüleraustausch und den Begegnungen der Feuerwehren, aber auch im sportlichen Bereich.

Ein berührender Höhepunkt war der gemeinsame Besuch der Delegationen aus dem polnischen Zabrze, dem österreichischen Kufstein (ebenfalls Partnerstadt) und Forchheim zusammen mit den italienischen Gastgebern bei der Friedensglocke von Rovereto, die allabendlich um 21.30 Uhr mit ihrem Läuten zum Frieden mahnt. Die Glocke, auch genannt Campana dei Caduti (Glocke der Gefallenen), ist die größte frei schwingende Glocke der Welt, gegossen aus Kanonen des Ersten Weltkriegs. Eine kleine musikalische Formation von Musikstudenten aus der neuen polnischen Partnerstadt von Rovereto spielte vor dem Läuten der Glocke die Europahymne, die "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven. red