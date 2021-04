Das Thema Windräder auf der Langen Meile erfordert es, noch mal auf diverse Punkte einzugehen. Zumal der Ortsverband der Grünen Eggolsheim den Planungsstopp nicht verstehen kann und auch in Oberngrub nicht erkennen kann, dass die Lebensqualität minderwertig ist. Die Bedenken und Sorgen der Bewohner vor Ort sind anscheinend nicht ausschlaggebend.

Uns sind andere Daten bekannt. Es bedeutet anscheinend Windkraft-Standort um jeden Preis. Wie kann man so ein Projekt angehen, ohne die Betroffenen zu informieren? Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass man nach vorheriger Information seitens der Gemeinde viele Unklarheiten hätte beseitigen können und man sich Ärger und Zeit hätte sparen können. Aber so wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt.

Allen Negativpunkten voran geht es uns allen um die Gesundheit. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Infraschall bis zu neun Kilometer und mehr Auslöser von Krankheiten wie Herzrhythmusstörungen, Konzentrationsstörungen, Bluthochdruck, Schlafstörungen , Depressionen usw. ist. Deshalb verstehen wir die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Gesundheit aller Anwohner absolut nicht. Ganz abgesehen davon wird außerdem auf die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder keine Rücksicht genommen.

Ein weiterer Aspekt ist die Wertminderung unserer Immobilien von bis zu 25 Prozent und teilweise mehr, hauptsächlich am Land. Was zum Teil unsere Eltern und Großeltern für uns erarbeitet haben, ist nur noch einen Teil wert. Ganz außer Acht lässt man außerdem die Zerstörung der Natur im Naturpark Fränkische Schweiz, der Tierschutz spielt dann auch keine Rolle mehr. Die seltenen Pflanzen wie Orchideen etc. wären wahrscheinlich auch betroffen.

Unser schönes „Fränkisches Reit im Winkl“ gehört dann auch nicht mehr zu den „Schätzen Frankens“. Man fragt sich: Sind wir es eventuell nicht wert oder will man uns nicht verstehen? Wir machen uns große Sorgen um die Natur und unsere Heimat.

Charlotte Krampl, Edwin Kraus,

Kerstin Kügel, Margit Model

Tiefenstürmig