Mit den bekannten Worten „Was lange währt, wird endlich gut“ eröffnete Obertrubachs Bürgermeister Markus Grüner ( CSU ) die Einweihungsfeier für den neuen Wolfsberger Dorfplatz mit Spielplatz. Und tatsächlich, so führte Grüner aus, seien zwischen der Einweihungsfeier und der ersten Bürgerinformationsveranstaltung zur Dorferneuerung Wolfsberg, deren Planung damals von Grüners Amtsvorgänger Willi Müller ( CSU ) initiiert worden war, fast auf den Tag genau zehn Jahre vergangen. Seitdem, so Grüner in einer Pressemitteilung weiter, seien unzählige Stunden in die Abstimmung des Projektes mit den beauftragten Planungsbüros, mit den Förderbehörden, dem Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken und dem Staatlichen Bauamt Bamberg, dem Gemeinderat und vor allem den Wolfsberger Bürgern und Grundstückseigentümern investiert worden. Das Ergebnis jedoch sei der Mühen wert gewesen.

Verschiedene Bauabschnitte

Die Dorferneuerung Wolfsberg war auf drei Bauabschnitte aufgeteilt worden: In den Jahren 2019 und 2020 standen etwa die Sanierung der Staatsstraße, die Errichtung eines durchgehenden Gehweges und die Sanierung einer Stützmauer am östlichen Ortsende an. Hinzu kamen die Renaturierung und Verlegung der Trubach, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und der Stromversorgung sowie die Verlegung von Speedpipes für den späteren Gigabit-Ausbau. Ab 2021 wurden der neue Dorfplatz mit einem Spielplatz und einem Zugang zur Trubach geschaffen. Der dritte Bauabschnitt steht nun an: Errichtung eines Gemeinschaftsbaus am Sportheim Wolfsberg. red