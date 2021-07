Am Dienstag hat sich eine Unfallflucht in Brand (Kreis Erlangen-Höchstadt) zugetragen. Zwischen 9 und 17.30 Uhr hatte die Fahrerin eines Skoda Oktavia in der Orchideenstraße gegenüber der Hausnummer 32 geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, musste sie feststellen, dass das Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite stark beschädigt war. Offensichtlich ist ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren gegen den geparkten Wagen der Geschädigten gestoßen und hat dabei einen Schaden von mindestens 5000 Euro verursacht. Hinweise zum Unfallverursacher beziehungsweise zu dessen Fahrzeug nimmt die Polizei-Inspektion Erlangen-Land entgegen (Telefonnummer 9131/760-500). pol