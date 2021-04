Eine Unfall­flucht hat sich am Sonntag in Brand (Kreis Erlangen/Höchstadt) ereignet. Ein 56-jähriger Ecken­taler parkte sein Auto gegen 13 Uhr vorschriftsmäßig in einer Parkbucht in der Blumenstraße. Als er gegen 19 Uhr zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass das vordere Kennzeichen und der dazugehörige Kennzeichen­halter verbogen und zerbrochen auf der Straße lagen. Der Kunststoff des Lufteinlasses unter­halb des Kennzeichens war ebenfalls zerbrochen und ein Park­sensor hing schief in seiner Halterung. Die Spuren deuten darauf hin, dass ein vor dem Auto geparkter weißer Transporter älterer Bau­art den Schaden beim Ausparken verursacht hat. pol