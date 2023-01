Ihre Hauptversammlung hat die Freiwillige Feuerwehr Weilersbach dazu genutzt, verdiente Mitglieder in den Mittelpunkt zu stellen. Nach der Abgabe seines Jahresberichts ehrte Noch-Vorsitzender Tobias Maltenberger gemeinsam mit seinem Vize Stephan Hack eine Reihe langjähriger Mitglieder . Eine Urkunde für 25-jährige Treue bekamen Christopher Amon, Heidi Amon, Roland Dauer, Carola Gath, Carmen Gelbhardt, Alexandra Krause, Andreas Lang , Stefan Roppelt, Ulrike Schriefer, Ingrid Stöhler, Thomas Lohnert, Nina Pieger und Birgit Friedel. Seit 50 Jahren sind Werner Kraus und Erwin Amon dabei. Die Auszeichnung für 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr ging an Anton Amon, Adam Martin, Konrad Hofmann, Georg Pochmann und Josef Kreller.

Bürgermeister Marco Friepes gratulierte den Geehrten mit anerkennenden Worten. Zum letzten Mal hielt Vorsitzender Maltenberger, der sich aus seinem Amt verabschiedete, Rückschau auf die Geschehnisse des 377 Mitglieder starken Vereins, der im Jahr 2022 alle Hände voll zu tun hatte. So berichtete er von zahlreichen Aktivitäten, die das gesellschaftliche Vereinsleben prägten. Von Ausflügen, Beteiligung an kirchlichen und geselligen Festen im Dorf und befreundeter Feuerwehren. Von einer erfolgreichen Feuerwehr-Spendenaktion für die Ukraine sowie von der Teilnahme am Ferienprogramm und am Weilersbacher Adventsmarkt erzählte er ebenfalls. Erstmals nach zwei Jahren Corona fand wiederum der Feuerwehrfrühjahrslauf statt.

Erwähnenswert sei, dass ein fester Betrag pro Laufgebühr als Spende an Hilfsbedürftige aus der Ukraine ging. Einen detaillierten Einblick in die Vereinsfinanzen gab zum Schluss Kassier Christopher Gelbhardt und sprach von einer stabilen Finanzlage. Ihm wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. dia