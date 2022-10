Der Ortsverband Forchheim der Eisenbahn Verkehrs Gewerkschaft (EVG) hat seine Jubiläumsveranstaltung in der Gaststätte Pilatushof in Hausen abgehalten. „Über Jahrzehnte sind unsere Jubilare in verschiedenen DB-Konzernen ihrer Arbeit nachgegangen: Teils noch die Dampflok bedient, oder in Güterhallen gearbeitet, als Fahrdienstleiter in mechanischen Stellwerken im Schichtdienst unterwegs oder als Techniker verschiedene elektromechanische Störungen behoben oder die Inspektionen erledigt. Früher gab und wurde mehr handwerkliches Geschick abverlangt und es war eine Selbstverständlichkeit, seine Arbeitskraft der Deutschen Bahn zur Verfügung zu stellen. Heute gibt es dafür Zulagen und Tarifabschlüsse“, berichtete Geschäftsstellenleiter Matthias Birkmann aus Nürnberg in seiner Festrede. Er ergänzte im Anschluss: „Ihr habt durch eure lange Solidarität in der Gewerkschaft geholfen, dass in den Tarifverhandlungen der Erfolg für die jetzigen Mitarbeiter erreicht wurde.“

Bei der anschließenden Ehrung der Jubilare, die Matthias Birkmann mit dem Ortsverbandsvorsitzenden Klaus Obst durchführte, gab es Auszeichnungen für 40, 50, 65 und 75 Jahre Mitgliedschaft: Georg Saffer, Hans Schürr (beide für 70 Jahre), Franz Hoffmann , Klaus Pfeiffer, Harald Gleissner und Friedrich Lappert (65 Jahre) sowie Angelika Gebhardt, Werner Ruder, Werner Pohl, Dieter Dehler, Helmut Fratscher, Raimund Klier und Günter Kliem (50 Jahre). red