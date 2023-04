Der CSU-Ortsverband Burk traf mit einer Informationsveranstaltung zum Thema „Smart City – wie wollen wir Leben? Was ändert sich in der digitalen Verwaltung?“ auf großes Interesse. Der Referent Matthias Hoffmann erläuterte die notwendige technische IT-Infrastruktur und das Zusammenwirken des Geoinformationssystems und der Urbanen Datenplattform des digitalen Zwillings. Anhand von Beispielkommunen wurde der Mehrwert für den Bürger demonstriert. Die Datenerhebung durch den Einsatz von Sensorik konnte anhand von Beispielen wie Verkehrsfrequenzmessung, Temperaturerfassung in der Altstadt oder Parkraummonitoring demonstriert werden. Mit der Möglichkeit, im Bürgerinformationssystem Themen wie Parkplatzmanagement, ÖPNV, Leerstandsmanagement nutzbar machen zu können, wurde der offizielle Teil beendet.

Der Zuspruch im Saal war spürbar und durch Fragen sowie Ideen der Bürgerinnen und Bürger wurde eine positive Diskussion entfacht. Das Fazit: Trotz anfänglicher Bedenken konnten durch Aufklärung nahezu alle Vorbehalte entkräftet werden – der digitale Zwilling kann mit Zustimmung der Bürgerschaft gemeinsam gestaltet werden. red