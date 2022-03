Ein Gesamtschaden von 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch bei Walkersbrunn entstanden. Die Insassen blieben unverletzt. Am Vormittag fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Volvo von Ermreuth in Richtung Walkersbrunn . Der Senior wollte an der Einmündung zur Staatsstraße nach links einbiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er das Auto einer von rechts herannahenden 52-Jährigen, die nach links in Richtung Ermreuth abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.