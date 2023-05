Der 12. Mai war ein großer Tag für die Seniorinnen und Senioren sowie die Marktgemeinde Neunkirchen am Brand . Das Seniorenbüro wurde im Erdgeschoss des neuen Rathauses im Klosterhof eröffnet. Das Interesse um das Thema „ Älterwerden “ zeigte sich an der großen Anzahl von Gästen bei der Eröffnung.

Ab sofort gibt es eine direkte Anlaufstelle für jüngere und ältere Seniorinnen und Senioren mitten im Zentrum der Gemeinde Neunkirchen am Brand . Zur Eröffnung gab es ein buntes Festprogramm: Grußworte, die kirchliche Segnung der neuen Räume durch Pfarrer Cibura und ein persönliches Kennenlernen der Seniorenbeiräte. Das musikalische Programm wurde von Musikern der Jugend- und Trachtenkapelle und dem Chor „Vergissmeinnicht“ gestaltet. Als besondere Attraktion konnten Mutige in einer Fahrrad-Rikscha Platz nehmen und Neunkirchen am Brand entspannt von einer anderen Perspektive erleben.

Angebot und Öffnungszeiten

Durch das Programm führte der gemeindliche Seniorenbeauftragte Helmut Plötz. Nach den Grußworten des Landrates Herrmann Ulm, des Bürgermeisters Martin Walz, Pfarrer Ciburas sowie Stefanie Elfleins von der Kommunalen Fachstelle für Seniorenarbeit in der Gemeinde und weiterer Ehrengäste durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Es gab einen Sektempfang, Kaffee und Kuchen sowie herzhafte Snacks.

Das Seniorenbüro bietet ein breites Angebot und Unterstützung rund ums Thema „ Älterwerden “ an: mit Informationen, Beratung und konkreten Alltagshilfen. Es ist Ansprechpartner vor Ort zum Beispiel bei Fragen zur Pflege, zur digitalen Teilhabe oder bei der Freizeitgestaltung.

Die Öffnungszeiten sind montags, 10 bis 13 Uhr, und donnerstags, 14.30 Uhr bis16.30 Uhr. Eine Kontaktaufnahme kann auch online über die gemeindeeigene Homepage erfolgen. Der Seniorenbeirat und die kommunale Fachstelle für Seniorenarbeit freuen sich auf eine gemeinsame Entwicklung dieser neuen Einrichtung. red