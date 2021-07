Vermutlich beim Rangieren ist in der Zeit von Sonntag, 14 bis 18.30 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Paul-Keith-Straße in Forchheim gegen einen grauen Seat Leon gestoßen. Dieser Wagen war am rechten Rand gegenüber einer Stellfläche für Pächter und Besucher der Gartenanlage „Sonnenbad“ abgestellt. Ohne sich um den verursachten Schaden in Form einer Delle unterhalb der linken hinteren Tür zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort . Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen des Vorfalls; Hinweise werden an Telefon 09191/7090-0 erbeten.