Die Polizeiinspektion Ebermannstadt sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Gößweinstein . Ein 86-jähriger Mann parkte am Montagvormittag seinen blauen Renault Megane in der Viktor-von-Scheffel-Straße auf einem Praxisparkplatz. Beim Abstellen des Fahrzeugs war der linke Parkplatz neben ihm noch frei. Als der Mann wieder zum Auto zurückkam, waren an seinem Auto an der vorderen linken Seite deutliche Kratzspuren zu erkennen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.