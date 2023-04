Ein folgenreicher Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 4.35 Uhr auf der Autobahn 73 zwischen den Anschlussstellen Baiersdorf-Nord und Möhrendorf in Fahrtrichtung Erlangen ereignet. Der Fahrer eines Kleintransporters wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Verkehrspolizei Erlangen berichtete.

Der 40-Jährige fuhr mit seinem Kleintransporter aufgrund eines Reifenplatzers in die linke Außenschutzplanke. Von dieser wurde er abgewiesen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein hinter ihm fahrender 44-jähriger Lastwagenfahrer versuchte durch starkes Bremsen ein Auffahren noch zu verhindern, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem stehenden Kleintransporter nicht mehr vermeiden. Am Kleintransporter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Sattelzugmaschine beläuft sich auf etwa 7500 Euro.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und herumliegender Fahrzeugteile musste die Autobahn in Richtung Erlangen für Reinigungsarbeiten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Baiersdorf-Nord ausgeleitet. Mit einsetzendem Berufsverkehr aus Richtung Bamberg/Forchheim kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die linke Spur konnte gegen 8.15 Uhr freigegeben werden. Die weiteren Sperrungen dauerten bis 9 Uhr an. pol