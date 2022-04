Die Arbeiten zum viergleisigen Bahnausbau nördlich von Forchheim bis südlich von Bamberg gehen weiter. Die Sperrpause wird insbesondere für Arbeiten an den Haltepunkten und Brückenbauwerken genutzt.

Weiterhin finden Arbeiten im Gleis, an der Leit- und Sicherungstechnik sowie an Lärmschutzwänden statt. In Forchheim und Eggolsheim stehen gleich zwei große Projekte auf dem Programm: Die neue Piastenbrücke in Forchheim wird Mitte April eingehoben. In Eggolsheim ist die Inbetriebnahme der neuen Eisenbahnbrücke Ost über die A 73 geplant. Weiterhin geht der östliche Teil des Überholbahnhofs in Eggolsheim in Betrieb.

Die Bauabschnitte Forchheim-Eggolsheim und Altendorf-Hirschaid-Strullendorf sind Teil der Ausbaustrecke Nürnberg-Bamberg-Ebensfeld. Auf dem rund 24 Kilometer langen Streckenabschnitt wird die bestehende zweigleisige elektrifizierte Strecke noch bis Mitte des Jahrzehnts auf vier Gleise erweitert. Auf zwei Gleisen werden Geschwindigkeiten bis 230 km/h möglich sein. Die beiden anderen Gleise sind für 160 km/h ausgelegt und werden weiterhin für den Regional-, S-Bahn- und Güterverkehr genutzt.

Alle Haltestellen entlang der Strecke werden barrierefrei ausgebaut. In Forchheim entsteht die neue S-Bahn-Station Forchheim-Nord, in Eggolsheim ein neuer Überholbahnhof. Sämtliche Eisenbahnbrücken sowie Straßen- bzw. Fußgängerbrücken werden erneuert. red