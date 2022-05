Am Freitag, 6. Mai, 20 Uhr, tritt der Kabarettist Matthias Jung mit seinem Programm „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, auf. Wer hat Teenager in der Pubertät ? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät ? Der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmeraufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, Whatsapp ist überlebenswichtig – und Hygiene überschätzt. Jedenfalls aus der Sicht der Teenager . Matthias Jung ist Pädagoge, Familien- und Pubertätscoach sowie Spiegel-Bestsellerautor. Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der heutigen Jugendlichen und Teenager . Karten gibt es unter www.jtf.de. Foto: Christoph Hirse