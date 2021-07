Am Montagabend zwischen 18.30 und 20.30 Uhr ist das Sektionaltor an einer Lagerhalle auf Höhe des Anwesens Nummer 52 in Ortspitz beschädigt worden. Das Spurenbild lässt erkennen, dass gegen das große Tor gefahren wurde. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen , die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu melden.