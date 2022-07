Flammen vor der Tagespflege : Die Diakonie-Tagespflege Mostviel übte für den Ernstfall.

Es war beeindruckend, was Kreisbrandmeister Markus Wolf und Feuerwehrmann Christian Dennerlein vor der Tagespflege der Diakonie Bamberg-Forchheim inszenierten. Ganz praktisch erklärten sie den Mitarbeitern den Umgang mit dem Feuerlöscher – an einem offenen Feuer. Die beiden Feuerwehrmänner demonstrierten bei dieser Brandschutzübung außerdem, wie erhitztes Öl oder Fett in Verbindung mit kleinsten Mengen Wasser schlagartig verpufft und sich schnell ein sogenannter Fettbrand entwickeln kann. Auch wie eine Spraydose explodieren kann, wenn sie zu lange zu großer Hitze ausgesetzt wird, erlebten die Mitarbeiter. „Es war eine beeindruckende Übung für uns“, staunte Cornelia Dorsch, leitende Pflegefachkraft der Tagespflege Mostviel . Ihre Kollegin Gabriele Heid, selbst aktive Feuerwehrfrau, hatte die Idee zu dieser ausführlichen Brandschutzübung. „Jetzt kennt sich jeder unserer Mitarbeitenden wirklich aus, wenn es jemals zum Ernstfall kommen sollte. Und wir wissen auch, wie wir Gefahren vermeiden können.“ red