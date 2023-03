Die Firma Storz aus Tuttlingen, Spezialist für Straßen-, Tief- und Pflasterbau, hat mit den Baumaßnahmen in der Wallstraße in Forchheim begonnen. Die Maßnahme umfasst die Umgestaltung des Platzes mit Schaffung eines sogenannten archäologischen Fensters in die Stadtgeschichte als Teil des geplanten archäologischen Pfades in der Innenstadt. Begleitet werden die Grabungen von einem Team von Archäologen des Bamberger Büros Reve, das die historischen Funde aus dem Erdreich dokumentieren und analysieren wird. Sofern es aus Dokumentationsgründen nicht zu Verzögerungen kommt, sollen die Bau- und Pflasterarbeiten bis Ende Juni 2023 abgeschlossen sein. Foto: Stadt Forchheim