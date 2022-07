Die auf Nahversorgungsimmobilien in Deutschland spezialisierte GRR Group hat ihren vom Discounter Norma genutzten Einzelhandelsstandort in Baiersdorf mit einer Photovoltaik-Anlage ausgerüstet. Die Solaranlage wurde Ende Juni eingeweiht.

Jährlich wird die Anlage etwa 200.000 Kilowattstunden Strom produzieren – das entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 50 Vier-Personen-Haushalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe. Auch die weiteren Eckdaten der Photovoltaik-Anlage auf dem Norma in Baiersdorf lassen sich sehen: Die Anlagenleistung beträgt 187,6 kWp, verbaut wurden 469 Module à 400 Wp der Firma ECO Deltai auf 920m² Dachfläche. Die Leistung liegt bei 200.000 kWh im Jahr. Es besteht die Möglichkeit, den erzeugten Strom direkt im Markt zu verbrauchen. An der Realisierung beteiligt waren die Firma MW-Energietechnik und Dachdeckermeister Steffen Fleischer. Die Bauzeit auf dem Dach betrug nur drei Tage, der Netzanschluss soll im September erfolgen.

„Unser Ziel ist es, möglichst viele unserer Einzelhandelsmärkte mit grüner Solarenergie zu versorgen“, stellt Vorstand Martin Führlein mit. red