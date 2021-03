Am 3. Mai 2018 wurde der so genannte Wally-Maus-Weg für Familien mit Kindern eröffnet, der als Wanderweg mit Mitmachstationen rund um Gößweinstein führt. Dieser beliebte Wanderweg ist auch während der Corona-Einschränkungen begehbar, weist die Tourist-Info Gößweinstein hin. Um den Weg begehen zu können, ist ein Starterpaket sinnvoll, das es ab sofort wieder bei der Tourist-Info und im Wallfahrtsmuseum gibt. Etwa 6000 solcher Starterpakete werden jährlich benötigt - die aber auch jemand einpacken muss.

Bei der Vorbereitung für die Fachtagung " Kirche und Tourismus" erstellte die neue Gößweinsteiner Tourismus-Chefin Monika Merz zusammen mit Gertrud Wiesheier eine Powerpoint-Präsentation mit Videosequenzen. Dabei kam ihr der Gedanke, das BRK-Seniorenheim mit einzubeziehen. Kurzerhand nahm sie deshalb Kontakt mit der Leiterin der Tagespflege, Heike Schubert, auf, die total begeistert von der Idee war.

"Es ist ein schönes Gefühl , die Gemeinde zu unterstützen und ein Teil davon zu sein", sagt Schubert beim Pressetermin, während sich die vier Damen der Tagespflege Gerda Schmid, Renate Lange, Lilo Grunow und Margareta Maderer freuen , als sie die Tüten für die Kinder befüllen. "Die Senioren sind mit großer Begeisterung und Ehrgeiz dabei und freuen sich, etwas Sinnvolles machen zu können", sagt Schubert. Ziel der Einrichtung der Tagespflege, die aktuell 19 Seniorinnen und Senioren regelmäßig besuchen, sei die Erhaltung und Förderung von praktischen, sozialen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten. "Immer wenn ich hier bin geht es mir gut", sagt Lilo Grunow aus Hühnerloh, die früher als Wallfahrtsfußpflegerin in Gößweinstein sehr bekannt war.

Die Tagespflege im BRK-Seniorenzentrum Gößweinstein hat immer von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.

Starterpaket für die Kinder

Das Starterpaket für die Kinder beinhaltet eine Papiertüte, in der eine Kerze, ein Stück Stoff mit Bindeschnur, ein Set mit Buntstiften, die Broschüre mit Wanderweg, die Beschreibung der einzelnen Stationen, und ein Blatt Papier ist. Außerdem gehört ein Stock dazu. So ist zum Beispiel an der ersten Station aus dem Stoff mit Bindeschnur und Stock das Wander-Bündel zu schnüren. An der letzten Station wird dann die Kerze angezündet. Wenn die Familien den Weg gegangen sind, können sie die Papiertüte ganz normal entsorgen. Da alle Gegenstände sozusagen "Einweg" sind, muss nichts desinfiziert werden.

Allerdings sollten die Familien aufgrund der Corona-Lage auf dem Wanderweg auch den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen einhalten. "Wir freuen uns auch über weitere Ehrenamtliche, die für uns Tüten packen. Außerdem brauchen wir noch Stoffspenden, da in jedem Paket für das Wanderbündel ein Stück Stoff (50 mal 50 Zentimeter) liegt. Dankbar sind wir auch für Stöcke, wenn zum Beispiel jemand seine Hecke schneidet. Ein Stock sollte ein bis zwei Zentimeter Durchmesser und Länge circa einen Meter haben", erklärt Merz. Die Starterpakete sind in der Tourist-Info und im Wallfahrtsmuseum erhältlich. Die Tourist-Info hat aktuell von Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr geöffnet und Donnerstag zusätzlich von 13 bis 16 Uhr. "Ob wir über Ostern offen haben, kommt auf das weitere Corona-Geschehen an", sagt Merz. Weitere Infos unter www.ferienzentrum-goessweinstein.de oder auf Facebook . Wer Interesse an der Tagespflege des BRK hat, kann sich bei Heike Schubert unter Telefon 09242/740923 informieren. tw