Zu dem Verkehrsunfall , in den am Dienstagnachmittag Fußballer des SV Buckenhofen auf ihrem Weg zu einem Auswärtsspiel in Mitterteich verwickelt waren, hat die Polizeiinspektion Bayreuth-Land am Mittwoch Details bekanntgegeben. Demnach ging der Unfall gegen 16.15 Uhr auf der B 303 zwischen Bad Berneck und Bischofsgrün glimpflich aus. Der 33-jährige Fahrer kam den Angaben zufolge aufgrund eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten.

Durch den Anstoß kippte der Kleinbus nach links und blieb auf dem Dach liegen. Die fünf Insassen konnten sich selbst befreien und wurden nach ersten Ermittlungen nicht beziehungsweise leicht verletzt. Zur genauen Untersuchung wurden drei Mitfahrer von den am Unfallort anwesenden Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 40.000 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land haben Ermittlungen wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel“ eingeleitet.