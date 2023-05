1991 fing alles an: So sangen die Vorschulkinder aus dem Haus für Kinder Sankt Jakobus Leutenbach . Viele Gäste aus nah und fern, aus Politik und Gesellschaft hatten sich laut Pressemitteilung des Kindergartens zur Segnungsfeier in den neuen Räumen eingefunden. Selbst Umweltminister Thorsten Glauber ließ es nicht nehmen, die Erweiterung um eine zweite Krippengruppe mit Nebenräumen, um einen Speiseraum, einen weiteren Intensivraum sowie einen Elternbesprechungsraume in Augenschein zu nehmen.

Pfarrer i. R. Alfred Beißer bezog sich in seiner kurzen Ansprache auf die Aussage, „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …“ aus dem Matthäusevangelium und zeigte auf, was Erwachsene von den Kindern lernen können. Anschließend zog er mit den Kindern durch die Räume und segnete dabei auch Kinder, Mitarbeiterinnen und die neuen Kreuze. Zahlreiche ehemalige Kindergartenkinder , Praktikantinnen und Mitarbeiterinnen waren auf die Umgestaltung gespannt und sprachen sehr viel Bewunderung und Glückwünsche für die Anbaumaßnahmen und Umgestaltungen aus.

1,3 Millionen Euro Kosten

Aktuell besuchen 85 Kinder aus 70 Familien die Einrichtung. In seiner Begrüßung lobte leitender Pfarrer Florian Stark die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit zwischen Kommune und Kirche. So wurden unter anderem die 1,3 Millionen Euro von der Kirchenverwaltung vorgestreckt und dann durch die Gemeinde übernommen, die wiederum weitere Fördertöpfe beziehungsweise Förderprogramme anzapfte.

Bereits 2017, wenige Jahre nach dem Anbau der ersten Krippengruppe, wurde die langjährige Leiterin Lydia Heilmann bei Bürgermeister Florian Kraft vorstellig, um darauf hinzuweisen, dass die Kindergarten- und Krippenplätze nicht ausreichen. Nachdem der Gemeinderat den Bedarf anerkannt hatte, wurde gleich mit der Planung begonnen. Nach zweijähriger Bauzeit fand die Fertigstellung mit der Segnungsfeier und einem Tag der offenen Tür statt. Spiel und Spaß waren großgeschrieben. So präsentierten sich die einzelnen Gruppen der Kindertagesstätte mit Aktionen wie Herzwerkstatt, „Tattoostudio“, Kinderschminken, einer Holzwerkstatt und vielem mehr. Durch viele Gespräche mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen bekamen die Besucher Einblick in den Alltag.

Vom Elternbeirat gab es fränkische Küchla, Torten und Kuchen. Viele Vereine aus der gesamten Gemeinde sowie der Pfarrgemeinderat unterstützten das Fest, durch aktive Mitarbeit oder durch Spenden − allen voran die Feuerwehr Leutenbach-Dietzhof, indem sie die Straße sperrte und ihr Festzelt zur Verfügung stellte. red