Am Freitagvormittag hat sich zwischen den Autobahnanschlussstellen Plech und Weidensees ein Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen ereignet. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Sachsen-Anhalt fuhr mit seinem Sattelzug auf der A 9 in Richtung Berlin. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit geriet der Fahrer leicht auf den Standstreifen. Dort fuhr er dann auf das Heck eines dort stehenden Sattelzugs eines 57-jährigen Polen auf. Durch den Aufprall wurden beide Lastwagen stark beschädigt und mussten durch den verständigten Abschleppdienst geborgen werden. Durch den Aufprall wurde der 57-jährige Fahrer leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Zur Bergung und Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Plech und Ottenhof und das THW Pegnitz vor Ort. Während der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Berlin für drei Stunden voll gesperrt. An den Sattelzügen entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. pol