Im Rahmen einer gut besuchten Mitgliederversammlung im „Kaminstüberl“ Brütting in Kleingesee fanden die turnusmäßigen Neuwahlen des Ortsverbandes der Frauen-Union Gößweinstein-Kleingesee statt. Waltraud Howells, die das Amt der Vorsitzenden seit 14 Jahren begleitete, stellte sich nicht mehr zur Wahl.

In ihrem letzten Rechenschaftsbericht erinnerte sie an verschiedene Veranstaltungen und Termine der Frauen-Union wie den Besuch der Forellenzuchtanlage Thoosmühle und die Beteiligung an der Säuberungsaktion „Rama-Dama“. Auch beteiligte man sich an von der örtlichen CSU organisierten Veranstaltungen.

Souverän wurden die anschließenden Neuwahlen durch Wahlleiter Franz-Xaver Bauer abgewickelt. Das Führungsquartett der Frauen-Union wird künftig von der stellvertretenden Landrätin Rosi Kraus geleitet. Ihr zur Seite stehen Magret Ringler, Josefa Bauer sowie die ausgeschiedene bisherige Vorsitzende Waltraud Howells. Anna Freund als Schatzmeisterin und Irene Helldörfer als Schriftführerin wurden in ihren Ämtern bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand von den Beisitzerinnen Hildegard Wendler, Margarete Arnold, Gundi Lang und Helga Lang.

Die Aufgabe der Revisoren obliegt auch künftig Gunda Zweck und Christel Förster. In die Kreisdelegiertenversammlung entsendet die Gößweinstein-Kleingeseer Frauen-Union Magret Ringler, Helga Lang, Josefa Bauer und Hildegard Wendler. Deren Vertreter sind Anna Freund, Waltraud Howells, Gundi Lang und Irene Helldörfer.

Die neue FU-Chefin Rosi Kraus dankte allen Anwesenden für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und bat die Mitglieder um ihre tatkräftige Unterstützung. Auch kündigte sie an, sich im Kreise des Vorstands zeitnah mit diesjährigen Vorhaben zu beschäftigen. red